Sparo di Capodanno, Delmastro in Procura - video

“Sto bene, ieri ho rilasciato la mia testimonianza in un clima di serenità e risposto alle domande. Non aggiungo altro”. A parlare, ai nostri taccuini, il sottosegretario Andrea Delmastro, a 24 ore dal suo passaggio al Palazzo di Giustizia di Biella, dove è stato ascoltato in Procura.

La vicenda, come noto, è il ferimento di Luca Campana, il 31enne colpito nella notte di Capodanno a Rosazza da un colpo esploso da una pistola di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo.

Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore Davide Zappalà, giunto in Tribunale intorno alle 16.30 di ieri: “Ho reso la mia testimonianza su una vicenda che spero si chiuda il prima possibile. Credo che se ne sia parlato il giusto: mi auguro che, nei prossimi giorni, l'interesse mediatico vada scemando”.