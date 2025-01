Si introducono nell'ex Outlet di Santhià: denunciati in sei

Si erano introdotti nell'ex Outlet di Santhià, portandosi dietro una mazza da baseball, una mazza martello, un tirapugni, un piccone e un piede di porco in ferro. Sei uomini che sono stati posti sotto sequestro. E quando i carabinieri li hanno fermati si per l'identificazione, hanno giustificato la loro presenza nel sito per svolgere un’attività denominata “urbex” - ”urbex squad”, che consiste nell’effettuare sopralluoghi in edifici abbandonati e considerati insicuri.

Una spiegazione che non è bastata a evitare la denuncia ai sei uomini, quattro dei quali gravati da precedenti di polizia e tutti originari della provincia di Bergamo. I Carabinieri contestano loro l'invasione di terreni privati o edifici e, ai quattro già noti anche il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L'identificazione dei sei è avvenuta nella notte tra sabato e domenica a opera dei Carabinieri della Stazione di Santhià, impegnati in un'attività di controllo del territorio: giunti nella zona dell'ex Outlet, i militari hanno rilevato la presenza di due auto sospette, parcheggiate nel piazzale adiacente. Trattandosi di una struttura in disuso, valutato che la stessa non è più frequentata, gli operanti, in stretto contatto con la centrale operativa, hanno richiesto l’ausilio di personale in rinforzo e hanno proceduto a un controllo più accurato sia nella parte esterna, sia della parte interna, dove, appunto, sono stati trovati i sei.