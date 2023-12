Vercellese: a Natale e Capodanno cambia la raccolta differenziata

In concomitanza delle festività natalizie, Asm Vercelli e San Germano-Gruppo Iren, che svolgono il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nei comuni della provincia di Vercelli del Covevar, svolgeranno alcuni servizi con frequenze diverse da quelle abituali.

Ecco le principali variazioni:

Natale (lunedì 25 dicembre): a Motta dei Conti, Caresana, Pezzana e Prarolo non viene svolta la raccolta dell’indifferenziato delle utenze commerciali e dei tessili sanitari, che viene anticipata al 23 dicembre; a Livorno Ferraris non viene svolta la raccolta di metalli e alluminio delle utenze commerciali, anticipata al 23 dicembre; a Trino non viene svolta la raccolta della carta, recuperata il 27 dicembre, e del vetro, recuperata il 28 dicembre; a Bianzè non viene svolta la raccolta di metalli e alluminio delle utenze commerciali, recuperata il 27 dicembre; a Saluggia non viene svolta la raccolta dell’indifferenziato, recuperata il 28 dicembre; a Lamporo, Palazzolo e Fontanetto Po non viene svolta la raccolta della carta, recuperata il 28 dicembre.

Capodanno (lunedì 1° gennaio 2024); a Santhià, Tronzano, Casanova Elvo, Collobiano, Crova, Olcenengo, Oldenico, Quinto, Salasco e San Germano non viene svolta la raccolta dell’organico, recuperata il 2 gennaio; a Caresana, Motta dei Conti e Pezzana non viene svolta la raccolta dell’indifferenziato, recuperata il 2 gennaio; a Lenta, Balocco, Buronzo e San Giacomo Rovasenda non viene svolta la raccolta dell’organico, dell’indifferenziato e del tessile delle utenze commerciali, recuperata il 2 gennaio; a Crescentino non viene svolta la raccolta della carta, recuperata il 3 gennaio; ad Albano, Arborio, Greggio, Ghislarengo e Villarboit non viene svolta la raccolta del cartone delle utenze commerciali, anticipata al 30 dicembre 2023; a Borgo Vercelli e Caresanablot non viene svolta la raccolta della plastica, recuperata il 4 gennaio; a Saluggia non viene svolta la raccolta dei tessili sanitari, recuperata il 5 gennaio.

Nel Comune di Crescentino, inoltre, non viene svolta la raccolta di metalli e alluminio il 27 dicembre, che viene recuperata il 29 dicembre.

Dove non indicato, le raccolte vengono svolte come da indicazioni dei calendari distribuiti agli utenti.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la app Iren Ambiente, oppure contattare i numeri verde 800-777171 (per i comuni gestiti da ASM Vercelli) e 800 057 577 (per i comuni gestiti da San Germano).