Alagna, il video della frana. Collegamenti a singhiozzo anche martedì

Altra giornata di collegamenti a singhiozzo, tra Riva Valdobbia e Alagna: la viabilità, infatti resta problematica dopo che, nel pomeriggio di lunedì, sono precipitati alcuni massi ciclopici che hanno parzialmente ostruito parte della carreggiata della provinciale 299. Per fortuna nessuno dei mezzi in transito al momento della frana è stato coinvolto.

Nel video pubblicato dalla pagina Facebook del Comune di Alagna le impressionanti immagini della caduta dei massi, avvenuta all'altezza della località Pietre Gemelle, poco dopo Riva Valdobbia.

Per evitare l'isolamento di Alagna «È stata resa fruibile al traffico veicolare, solo in determinate fasce orarie e con la presenza di movieri, la pista ciclopedonale realizzata lungo l’alveo del Sesia. La viabilità di servizio è stata pulita da neve e ghiaccio ma prevede il passaggio con senso unico alternato, regolato da movieri in presenza e con marcia a passo d’uomo», precisano dal Comune e dalla Provincia.

Dopo l'apertura in fascia pre-lavoro, dalle 9 il traffico è stato nuovamente interdetto in attesa dell’esito del sopralluogo geologico con i tecnici della Provincia di Vercelli. Verrà riaperto dalle 11.30 alle 14 e dalle 18 alle 21.