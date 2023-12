Diavoletti: rinnovata la collaborazione con Juventus Football Club

La società A.S.D. Diavoletti Calcio comunica di avere rinnovato per due stagioni sportive (2024-2025 e 2025-2026) la collaborazione con Juventus Football Club. La prossima stagione si entrerà così nel quarto anno consecutivo di sinergie tra la più scudettata società professionistica d’Italia e i Diavoletti. Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

Il Presidente, Alessandro Scheda, si dichiara molto soddisfatto di questo rinnovo anticipato e si complimenta con tutto lo staff Tecnico e Dirigenziale per la qualità del lavoro eseguito in questi due anni e mezzo. Soddisfatto il Presidente anche per la crescita ottenuta dalla società sia a livello di risultati sia a livello di Staff e di giocatori, oltre le 250 unità, e augura a tutti di trascorrere un felice periodo natalizio.