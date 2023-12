Tangenziale, principio di incendio al ristorante

Non ci sono stati feriti ma si segnalano danni, nel principio di incendio che si è sviluppato poco dopo le 13,30 di sabato in un'0attività di ristorazione lungo la Tangenziale. Una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta dopo la segnalazione di incendio sviluppatosi all’interno della cucina: il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estinzione delle fiamme prima che queste potessero propagarsi ai locali limitrofi in orario di apertura al pubblico. Successivamente, si provvederà al ripristino delle condizioni di sicurezza.