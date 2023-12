Auto fuori strada: quattro persone in ospedale

Quattro persone sono finite in ospedale, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, per un incidente autonomo avvenuto sulla provinciale a Desana, all'altezza del bivio per Costanzana.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 2: per estrarre uno dei feriti è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli che ha poi affidato gli occupanti ai mezzi del 118 per il trasporto in ospedale e gli accertamenti del caso.

Sul posto i Carabinieri di Desana per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.