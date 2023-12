"Riposa in pace caro Flavio": lutto in casa Pro. Malfatti aveva 62 anni

«La F.C. Pro Vercelli 1892 con molta tristezza esprime le più sentite condoglianze e si unisce al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa del Segretario del nostro Settore Giovanile, Flavio Malfatti. Flavio ha collaborato con la Pro Vercelli con passione e dedizione, prima come Dirigente Responsabile della Academy Pro Vercelli e successivamente come Segretario del Settore Giovanile a partire da Luglio 2023. Riposa in pace, caro Flavio». E' una nota ufficiale della società a esprimere il dolore per la scomparsa di un collaboratore prezioso e apprezzato.

Malfatti aveva 62 anni e nella vita professionale era stato un Vigile del Fuoco. Entrato nel corpo nel 1983, si era fatto benvolere dai colleghi per la sua professionalità e per le sue qualità dimostrate in tanti anni di servizio. Nel 2021 fu tra gli insigniti, nel corso della celebrazione di Santa Barbara, del diploma di lodevole servizio, per l'attività di capo reparto esperto. Una malattia fulminante lo ha strappato all'affetto di quanti lo conoscevano e apprezzavano.

Malfatti lascia la moglie Anna, i figli Alessia e Nicolò, i cognati Giovanna, Giuseppina e Fabio, i suoceri Carlo e Pina, il nipote Samuel, la zia Graziella, la cugina Tiziana. Il rosario verrà recitato venerdì 8 dicembre, alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, mentre i funerali si svolgeranno sabato 9 dicembre, alle 11,30, nel Duomo di Vercelli.

Moltissimi i ricordi e le attestazioni di stima da parte del mondo sportivo vercellese. «Perdiamo un grande uomo che si è dedicato per anni con passione e professionalità ai giovani atleti vercellesi sia come dirigente che come segretario», dice l'assessore Mimmo Sabatino.

Sulla sua pagina facebook, Anita Angiolini ha scritto: “Ciao Flavio nell’ ultimo messaggio che mi hai scritto mi hai ringraziato per aver passato un bel periodo alla Pro Vercelli… Sono io, siamo noi a ringraziare te per la tua dedizione al lavoro e la tua passione per la Pro Vercelli. Occuperai sempre un posto nei nostri cuori. Ecco un ricordo di Flavio Ardissone: "Un abbraccio alla famiglia di Flavio Malfatti prematuramente mancato poche ore fa. lo ricordo come un instancabile vigile del fuoco ai tempi della mia gestione del Teatro Civico, quando arrivava puntualissimo per svolgere il suo servizio di vigilanza assieme ad altri colleghi. Aveva un grande senso dello humor e la battuta sempre pronta nei confronti di ogni artista. Collaboravamo con l’impresario teatrale Mario Vettorello portando in giro artisti del calibro di Teo Teocol, I fichi d’india, Jo Squillo, Massimo Boldi e tante orchestre di ballo liscio . Ci accumunava infatti l’amore per lo spettacolo e insieme abbiamo vissuto innumerevoli esperienze esilaranti in diverse parti d’Italia,esperienze e momenti che non dimenticherò."