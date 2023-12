Stop alla violenza di genere: la campagna Soroptimist

La campagna soroptimista “Orange the World” non poteva che essere il focus della conviviale di club del 29 novembre scorso tenutasi al Circolo Ricreativo alla presenza di numerose socie; la Presidente Lucia Ruzzante ha organizzato un incontro veramente coinvolgente che ha avuto per protagonisti l’attore e regista Gianluca Mischiatti, la cantante Elisabetta Godino e la danzatrice Elisa Gallina.

Durante la serata è stato proiettato anche un video di saluto del regista Giovanni Coda….un privilegio riservato al nostro Club.

Brani musicali, danze e letture tratte dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini e Maura Musini, spezzoni di filmati tratti da “La sposa del vento” capolavoro di Giovanni Coda, e poi scarpe, tante scarpe a rappresentare chi è morto per mano di chi diceva di amare, scarpe di donne per provare a camminare sui loro passi, sui passi delle vittime di una cultura di sottomissione, di prepotenza, di prevaricazione.

Una performance struggente ed emozionante che ha coinvolto il pubblico in un turbinio di sensazioni, di rinnovata consapevolezza, di determinazione al sostegno di chi è fragile o in difficoltà.

Una serata magnifica nella sua drammaticità, una grande occasione di profonda riflessione.

Le soroptimiste proseguiranno il loro cammino di promozione valoriale, di progetti e azioni a sostegno delle donne, sempre con maggior convinzione.