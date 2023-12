Le pagelle della Pro (che ha vinto sul campo dell'Albinoleffe)

SASSI: 6

Una bella parata, qualche incertezza nelle uscite.

RODIO: 6,5

Buona gara, nelle due fasi.

PARODI: 7

Vigile e attento, sempre.

CAMIGLIANO: 7

Una garanzia.

SARZI PUTTINI: 6,5

Buona proba nella fase difensiva, si rende anche prezioso nella catena di sinistra (gli mancano solo le sgroppate con cross in fascia).

IOTTI: 7

E' dovunque. Con lui si gioca in 12 contro 11.

SANTORO: 7

Grande regista, gran bella partita.

HAOUDI: 8

Classe, talento, ma anche corsa nel ripiegare per dar manforte all'interdizione.

MUSTACCHIO: 6,5

Lui c'è sempre. Esce stremato. Applausi per l'impegno.

NEPI: 6,5

Partenza brillante, poi, nel prosieguo, grande impegno su tutto il fronte d'attacco.

MAGGIO: 7,5

Un altro sigillo, un'altra prestazione da giocatore di valore. Ottima l'intesa con Haoudi.

COMI: 7

Entra e si mette subito a disposizione della squadra svariando su tutto il fronte offensivo.

NIANG: 6

CONTALDO: 6,5

DOSSENA: 7

Sarà felice per la vittoria, temeva – giustamente – l'Albinoleffe, che è squadra che può ambire ad entrare nella zona play off. Non sarà contento per le due traverse e soprattutto per la carenza di manovre offensive nel primo tempo, tant'è che nella ripresa (succede a questa Pro) si è vista un'altra Pro (immaginiamo le sue strigliate). Diciamo che è andata bene, ma sta di fatto che tutti i reparti e tutti gli effettivi che ha schierato non hanno deluso, anzi. Anche perché questa Pro – quarta, con il Vicenza dietro – è una Pro proletaria, ad eccezione, forse, di Haoudi.