On. Gancia (Lega) Direttiva colazione origine del miele in etichetta: "Qualità e trasparenza"

"In qualità di relatrice, sono entusiasta di condividere un passo avanti verso la maggiore trasparenza e autenticità nel settore alimentare, con l'approvazione della Proposta di Direttiva 2023/0105 in Commissione Ambiente del Parlamento europeo." - così Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.

"Abbiamo affrontato l'adulterazione del miele con l'introduzione di divieti specifici, proteggendo così i mercati europei da prodotti di bassa qualità. L'etichettatura obbligatoria dei Paesi di origine per i prodotti miscelati nel miele, nelle marmellate e nei succhi di frutta è ora una realtà, promuovendo chiarezza e fiducia tra i consumatori.

L'impegno a valorizzare il "Made in Italy" è rimasto centrale, garantendo che i consumatori possano riconoscere facilmente prodotti autentici e sicuri provenienti dal nostro territorio.

Il testo finale presenta ancora misure onerose per alcuni produttori, continueremo a lavorare per modificarlo in vista della votazione in Plenaria.

Il mio impegno rimane saldo nel riflettere equamente gli interessi dei consumatori e dei produttori, preservando la qualità e l'autenticità dei prodotti alimentari."