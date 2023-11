Intersezioni: appuntamento con "da 'Fiabe di riso' a 'Fiabe di bontà'

La Rassegna Intersezioni, organizzata da Fabio Ponzana insieme alla Cooperativa Sociale 181, è lieta di annunciare il sesto e ultimo evento che conclude la seconda edizione della rassegna. Quest'ultimo incontro segue il grande successo della presentazione del libro "Ospedali in Vercelli dal Medioevo al Secolo XX", scritto da Giorgio Ferrari e pubblicato da Publycom. Il pubblico, composto da esperti interessati alle dettagliate esposizioni storiche del geometra Ferrari, sempre arricchite da nuove informazioni, ha partecipato attivamente alle discussioni con l’autore e il Dottor Giulio Zella, che ha fornito importanti spunti sul valore dell’assistenza infermieristica. L'entusiasmo e il coinvolgimento dei presenti si sono manifestati attraverso le numerose richieste di acquisto della ristampa del volume.

Il sesto appuntamento della rassegna Intersezioni, in programma per Venerdì 1 dicembre alle ore 18:15 presso lo Spazio Gioin (Via Laviny, 67), promette un'esperienza altrettanto coinvolgente. L'evento ospiterà Claudia Ferraris con un'eccezionale presentazione dal titolo "da 'Fiabe di riso' a 'Fiabe di bontà', in viaggio con i libri della solidarietà di Liberi di Scegliere odv". Liberi di Scegliere, organizzazione unica nel Vercellese, si distingue per la sua dedizione nel sensibilizzare le istituzioni sulle sfide affrontate dalle famiglie coinvolte nella disabilità. Tra le molteplici iniziative condotte da Adriano Greppi e Giuseppe Ferraris, la divulgazione editoriale si configura come una delle più significative.

L'incisiva firma di Claudia Ferraris, autrice instancabile di fiabe e talentuosa illustratrice, è evidente nelle pubblicazioni di Liberi di Scegliere. "Fiabe di bontà", la sua ultima opera, rappresenta solo uno dei tanti capolavori nati dalla sua straordinaria creatività, spaziando geograficamente e culturalmente. Durante l'evento del 1 dicembre, si avrà l'opportunità di intraprendere un viaggio nella genesi e nello sviluppo dei libri firmati da Claudia Ferraris, dialogando non solo con l'autrice stessa ma anche con Adriano Greppi e Giuseppe Ferraris. Questi ultimi illustreranno i progetti attuali e futuri di questa straordinaria organizzazione, portatori di speranza e cambiamento.

I libri di Liberi di Scegliere, pubblicati da Erickson e da Effedì, rappresentano una testimonianza tangibile della forza e dell'impegno di uomini e donne che dedicano il loro talento e la loro passione a un'opera di grande solidarietà.

