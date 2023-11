Case di via Dante: via gli ultimi rifiuti, poi parte la ristrutturazione

Sui cortili, trasformati in discariche a cielo aperto, si era intervenuti più volte con campagne straordinarie di rimozione dei rifiuti. Ora, dopo il trasferimenti di tutti gli inquilini, la consegna del cantiere e l'avvio di tutte le attività propedeutiche alla ristrutturazione, anche i garage delle case Atc di via Dante sono stati completamente sgomberati per dare modo alle ditte di avviare i lavori.

L'intervento sugli immobili comunali posti tra via Galileo Ferraris, via Dante e via Viotti è una delle opere finanziate nell'ambito del Pinqua, il piano sulla qualità dell'abitare che, per il centro storico, ha ottenuto 11 milioni di euro: consentirà di valorizzare edifici di un certo pregio architettonico e storico offrendo alloggi in classe energetica A, rinnovati e funzionali.

«Nel cortile è già stata posizionata la gru, che verrà montata nei prossimi giorni», spiega il vice sindaco Massimo Simio. La riqualificazione degli alloggi Atc nell'ambito del Piqua relativo al centro storico comprende anche la completa ristrutturazione degli alloggi che si affacciano su piazzetta Alciati: anche in questo caso il cantiere è già stato avviato.