Rifiuti: due sanzioni al Concordia, ma abbandoni ridotti nelle altre zone della città

Ancora due trasgressori sanzionati al rione Concordia mna, dopo alcune settimane di controlli e fototrappole, il fine settimana vercellese si apre con una sensibile riduzione nel numero di abbandoni dei rifiuti, sia in centro che in periferia.

A tracciare un report dei sopralluoghi sono gli assessori Mimmo Sabatino che, insieme al personale Asm, sta monitorando da settimane alcuni dei punti critici del centro e della periferia della città e Massimo Simion.

«Questa mattina - spiega Sabatino - abbiamo ispezionato un centiaio di punti nei quali si è lavorato con controlli e fototrappole e solo in un paio abbiamo rilevato abbandoni. Un segnale che speriamo sia indice di una presa di coscienza, da parte della popolazione sulll'importanza di mantenere il decorso sui marciapiedi e intorno alle isole ecologiche».

Due, invece, le sanzioni comminate in via Martiri del Kiwù per l'abbandono di ingombranti e immondizia di vario genere. All'opera la Polizia locale, insieme al personale Asm. In mattinata le spazzatrici hanno invece fatto un giro di raccolta foglie nella zona dei viali.