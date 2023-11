Dossena: «Per fare qualcosa di grande prima di tutto viene lo spirito di squadra»

Non ci sarà Iezzi, ma torna Mustacchio.

«Sarà un derby delicato» dice il tecnico della Pro Vercelli, Andrea Dossena.

«`Non so con che modulo giocheranno, so che nella classifica delle squadre che pressano loro sono al quinto posto. Noi ci siamo preparati come dovevamo, Padova, oramai, è archiviata.»

Però su Padova il tecnico ha due cose da dire.

La prima. «Abbiamo sbagliato l'approccio, ma nel secondo tempo abbiamo dimostrato che quando giochiamo possiamo fare quello che vogliamo.»

La seconda, che è la più importante.

«Per fare qualcosa di grande bisogna mettere da parte la parola “io”. Prima di tutto viene il “noi”, insomma il collettivo. Prima della tattica e del lavoro, che sono importantissimi, c'è il gioco di squadra. Se non fai il gioco di squadra, sia che tu sia un titolare o una riserva, non va bene. Insieme al direttore abbiamo parlato ai ragazzi e... diciamo che ci siamo tolti qualche sassolino.»

Traduzione. Non c'è spazio per i mugugni.

Tutto risolto, comunque.

Mister, una curiosità. In panchina domenica c'erano due portieri, Valentini e un giovanissimo: Alessandro Ghisleri, classe 2007.

«Non c'era Vaccarone e abbiamo voluto premiare un ragazzo che sta facendo bene.»

Ghisleri infatti è da tempo che si sta facendo notare: a gennaio di quest'anno fu infatti convocato nella rappresentativa Lega Pro, under 16.

«Nella sua categoria è fortissimo, spero che migliori sempre più. Le premesse ci sono» aggiunge poi il direttore Alex Casella.