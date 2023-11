Aggressione a un agente della Penitenziaria, nuovi problemi al Billiemme

Ha impedito all'agente carcerario di chiudere la cella, colpendolo e facendolo finire a terra.

«Non c’è pace nel carcere di Vercelli, dove sabato si è verificata una violenta aggressione ad un agente in servizio». A dare la notizia è Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Il sindacalista spiega che «un detenuto, nel momento della chiusura delle celle, ha impedito che l’agente di servizio svolgesse il suo compito, ostacolandolo quando stava chiudendo la sua, e poco dopo lo ha colpito, tanto da farlo cadere a terra: il collega, per fortuna, ha evitato di essere colpito dai calci del detenuto», conclude Santilli che, nel ricordare che nel solo mese di ottobre ci sono state in Piemonte ben 15 aggressioni contro poliziotti penitenziari e si sono resi necessari 8 interventi di supporto piscologico emergenziale,

In difesa del personale interviene anche Donato Capece, segretario generale del Sappe. «Stiamo parlando di poliziotti che fanno servizio in sezioni al limite e oltre… le condizioni minime di salubrità, che sono costretti a fare ore e ore di straordinario ogni giorno per far fronte ai compiti istituzionali, che non hanno neppure gli strumenti utili a garantire la loro stessa incolumità fisica, come può essere il taser».

Secondo Capece va nella giusta direzione il nuovo Decreto Sicurezza del Governo, là dove prevede proprio un inasprimento di pena per i detenuti che aggrediscono il personale di Polizia Penitenziaria durante la permanenza e l’espiazione di pena in carcere. Capece ricorda di avere espresso nei giorni scorsi «apprezzamento anche per l’impegno assunto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal suo omologo albanese Ulsi Manja che consentirà il trasferimento, negli istituti di pena del Paese d’origine, dei 1.940 detenuti albanesi ad oggi ristretti nelle carceri italiane».