Qualità della Vita nelle province italiane: Vercelli cresce di tre posizioni

Vercelli conqiusta posizioni, nella classifica di Italia Oggi relativa alla qualità della vita nelle province italiane. Secondo la statistica, frutto di elaborazione di dati da parte del quotidiano economico Italia Oggi in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, il territorio guadagna tre posizioni rispetto allo scorso anno, passando dal 62esimo al 59esimo posto e sopravanzando quindi di un soffio Asti che finisce al 60°, perdendo due posizioni.

L’indagine – che vede ‘sul podio’ Bolzano, seguita da Milano e Bologna e in coda Messina, Caltanisetta e Crotone – si basa su nove specifici aspetti: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero.

A livello piemontese scendono Verbano-Cusio-Ossola, dalle 15° posizione alle 38° di quest'edizione e Cuneo, che occupa la 26° posizione rispetto alla 12° di un anno fa. Anche Biella va in calando, perdendo 4 posizioni (44°, lo scorso anno 40°). In calo, sia pure molto lieve, anche Alessandria che passa dal 67° al 68° posto, attestandosi quindi come ‘fanalino di coda’ delle province piemontesi.

Tutte le restanti fanno invece registrare miglioramenti, a iniziare da Torino che guadagna ben 23 posizioni, andando ad occupare il 31° posto. A seguire Novara, che passa dal 50° al 47° posto.