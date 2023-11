Sabato, "Gusto sapori e arte", domenica "Il mercato di Sant'Andrea"

Anche il fine settimana del 18 e 19 novembre sarà arricchito dai mercati organizzati da Confesercenti per offrire occasioni per i primi acquisti natalizi o per rinnovare il guardaroba e allietare la tavola con il bello e buono proposti da “Gusto Sapori e Arte” e dal “Mercato di S. Andrea”.

SABATO 18 NOVEMBRE dalle 08.00 appuntamento mensile in PIAZZA CAVOUR e VIA CAVOUR a VERCELLI con le aziende agricole, gli artigiani e gli artisti di GUSTO SAPORI E ARTE, il mercatino che ogni terzo sabato del mese propone tanti prodotti tipici e a filiera corta, frutta e verdura sempre freschissima, miele e derivati, formaggi freschi, aromi, creazioni tutte rigorosamente artigianali.

DOMENICA 19 NOVEMBRE dalle 08.30 sempre in PIAZZA CAVOUR e VIA CAVOUR a VERCELLI torna il MERCATO DI S. ANDREA, la rassegna del commercio su area pubblica di prodotti alimentari ed extra alimentari di qualità, con banchi che proporranno selezionati articoli per la casa, abbigliamento ed accessori, bigiotteria, articoli per animali, prodotti alimentari tipici, e con la partecipazione degli Ambulanti dell’Insubria. I visitatori troveranno qualità, stile e prezzo passeggiando tra i colorati banchi del mercato, per la soddisfazione anche dei consumatori più esigenti e attenti all’origine del prodotto acquistato.