Rubano la bici a un ragazzo e lo minacciano con una bottiglia

Aveva lasciato la bici in via Galileo Ferraris, debitamente assicurata ma, quando è tornato a riprenderla, non l'ha più trovata. Così, insieme agli amici, ha provato a ispezionare le vie limitrofe e, giunto in via Verdi, ha visto tre persone, due uomini e una donna, in possesso del suo mezzo.

Alla richiesta di spiegazioni e, soprattutto, di poter riavere la propria bici, il proprietario, un minorenne, è stato minacciato da uno dei tre anche con l’uso di una bottiglia in vetro e invitato ad allontanarsi per non subire altre conseguenze. A quel punto il ragazzo ha contattato la Polizia: sul posto sono giunti gli equipaggi delle Volanti che hanno rintracciato i tre, intenti a trasportare la bicicletta in una via della zona. Non essendo in grado di fornire alcuna indicazione circa il legittimo possesso del velocipede, gli agenti l'hanno restituita al proprietario.

Il controllo effettuato nell’immediatezza ha anche consentito di rinvenire indosso a uno dei tre fermati un coltellino, sottoposto poi a sequestro. Identificati i tre e terminati gli accertamenti del caso, due uomini di origine tunisina ed egiziana, rispettivamente di 25 e 32 anni e una donna italiana di 19 anni sono stati denunciati per i reati di ricettazione in concorso. Il 25enne è stato anche denunciato per minaccia aggravata, mentre il 32enne per porto di oggetti atti ad offendere.