Biud10: nuove giostre ed erba sintetica nel parco giochi di piazza Mazzini

Con un intervento di quasi 35mila euro, Biud10 riqualifica il parco giochi inclusivo di piazza Mazzini, intitolato alla memoria di Andrea Bodo e inaugurato nel 2014. Nell'area verde, molto utilizzata dalla famiglie con bambini piccoli e unica in città ad essere dotata di giostrine accessibili ai bambini disabili, verranno posizionate due nuove attrazioni ma, soprattutto, sarà posata l'erba sintetica che renderà l'area più bella e sicura.

A causa della fitta chioma degli alberi e dell'alta frequentazione del parco, infatti, nella zona l'erba è sempre cresciuta a fatica. E siccome anche il drenaggio del terreno non si era dimostrato ottimale, i volontari hanno pensato di intervenire con una soluzione diversa. La stesura del sintetico sarà anche l'occasione per verificare lo stato della pavimentazione antitrauma e di intervenire, per quanto possibile, sulla ripulitura delle giostre già presenti, vandalizzate da spiacevoli scritte.

L'intervento sul parco giochi, che si concluderà entro Natale, è il terzo e ultimo progetto curato dall'associazione nel 2023, insieme al sostegno a TataMia e all'acquisto di attrezzature per il reparto di Pediatria del Sant'Andrea.

Intanto continuano a pieno ritmo le prenotazioni per i panettoni Biud10, che rappresentano un'importante fonte di sostegno per le attività del gruppo.

«Anche quest’anno non ci state facendo mancare il vostro supporto e ad oggi abbiamo già superato quota 3500 prenotazioni - spiegano da Biud10 -. C’e’ ancora tempo per donare un panettone Biud10 ad amici, parenti, colleghi, clienti, ricordando Andrea, con un regalo buono e legato a una buona causa. L’arrivo dei panettoni e l’inizio della distribuzione è previsto verso la prima settimana di dicembre».

Il tipico dolce natalizio, in confezione personalizzata dal peso di 750 grammi, viene reso disponibile a 11 euro.

Chi volesse prenotare (preferibilmente pacchi da 12 confezioni, anche se è possibile ordinarne numeri minori) può contattare, entro il 24 novembre, la sede di Biud10 in via Verdi 27 a Vercelli (tel. 0161 218860 – mail: info@biud10.org) oppure contattare uno dei responsabili di Biud10.