Influenza e covid: le vaccinazioni per chi è rimasto senza medico di famiglia

Vista la necessità di garantire la vaccinazione antinfluenzale ai pazienti che al momento non hanno un medico curante, il Sisp e il Distretto hanno predisposto un calendario vaccinale in cui i pazienti senza medico possono essere vaccinati contro l'influenza e, su richiesta, contro il Covid nella stessa occasione. Negli ambulatori distrettuali non è infatti prevista l’attività di vaccinazione.

Gli interessati possono recarsi nelle seguenti sedi: Ospedale di Borgosesia, via Ilorini Mo (Piano 0 e 1) il 17 e 24 novembre dalle ore 9 alle 12; alla Casa della Salute di Gattinara, corso Vercelli 159 (Piano 0) il 21 novembre dalle ore 13,30 alle 15; alla Casa della Salute di Varallo, via Prof. Calderini 2 (Piano 0) il 23 e 30 novembre dalle ore 9 alle 12.

La vaccinazione è raccomandata a tutte le persone con più di 60 anni e a tutti i pazienti fragili (fattori di rischio per patologie, immunocompromessi, ecc) o che svolgono una professione a rischio (lavoratori sanitari, caregiver, ecc). E’ inoltre raccomandata anche per i bambini nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compiuti e bambini con fragilità. A questi soggetti la vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente.