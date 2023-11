Pagelle della PRO (in casa col Novara)

SASSI: 4

Giornata no.

IEZZI: 6,5

Una scheggia sulla corsia di destra (insieme ai due compari, Iotti e Mustacchio) nella prima mezz’ora, è comunque uno degli ultimi a mollare.

PARODI: 5,5

Che fatica contro un attacco da poco.

CAMIGLIANO: 5

La peggior prova da quando è alla Pro.

RODIO: 5

Bene in fase propositiva, in sofferenza in fase di non possesso.

IOTTI: 6

Parte alla grande, poi ha un calo di zuccheri.

SANTORO: 6

Solito faro di centrocampo, con qualche pausa, però.

RUTIGLIANO: 6

Sufficienza per il gol e per l’apporccio alla gara, poi però si è perso per strada.

MUSTACCHIO: 8

Per i due gol ma soprattutto per lo spirito, la grinta, la voglia di vincere.

NEPI: 5,5

Fa poco ma ha poche palle giocabili.

CONDELLO: 5,5

Ha grandi potenzialità, ma deve ancora farsi. E col Novara ha patito.

SARZI PUTTINI: 6

Buon lavoro in chiusura (oddio, gli avversari erano anche un po’ cotti) e anche in fase d’attacco.

MAGGIO: 6,5

Peccato non averlo avuto fin dall’inizio. Per alcuni minuti lui e Haoudi sembravano immarcabili.

COMI: 6

Anche lui, poco servito. Ci mette l’anima, però.

HAUDI: 6,5

Gran talento. Averlo rivisto è una delle notizie più belle di una giornata un po’ grigia.

NIANG: ng.

DOSSENA: 6

La difesa oggi ha ballato, e non tutti i giovani hanno brillato. Il clima e la tensione del derby può aver nuociuto. Mai dimenticare, comunque, che questa squadra sta andando oltre le aspettative d’agosto. E che quindi sta lavorando bene.