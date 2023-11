Viale Garibaldi, al via i lavori: il cantiere procede da piazza Paietta a piazza Roma

Parte mercoledì il cantiere per la riqualificazione di viale Garibaldi: da metà settimana mezzi al lavoro per l'allestimento dell'area di cantiere che, significativa novità, partirà dalla zona di piazza Paietta per salire verso piazza Roma. Una decisione presa dall'amministrazione comunale nell'intento di limitare i disagi per i locali che utilizzano il centro viale come dehors: i lavori saranno eseguiti nei mesi invernali, quando l'utilizzo degli spazi all'aperto è minore.

Mercoledì scatterà l'allestimento del cantiere che, come primo atto, prevede la rimozione dell'asfalto da tutta l'allea: fino al termine del posizionamento dell'area di cantiere sarà vietata la sosta su entrambe le carreggiate nel tratto tra corso Libertà e via Marsala. «Divieti - spiegano dall'amministrazione comunale - che saranno in vigore solo nel periodo dell'allestimento del cantiere. Al termine delle operazioni i posteggi verranno ripristinati».

Le opere saranno realizzate per lotti, sulla base del progetto predisposto dall'architetto Andreas Kipar che, più volte, è stato a Vercelli per parlare dei lavori e e della nuova visione di città a essi collegati. Sul viale verranno creati maggiori spazi verdi, verranno messi a dimora 116 nuovi alberi e 46 varietà di erbe o arbusti. Ventun melograni saranno piantati all'ingresso del viale sul lato di piazza Roma, dove sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione della piazza.