Da Vercelli a Campi Bisenzio per soccorrere la popolazione alluvionata

Vigili del Fuoco al lavoro, nelle zone della Toscana maggiormente colpite dall'alluvione. Già da venerdì il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli sta operando nel Comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per il soccorso alla popolazione colpita dalle copiose precipitazioni che hanno determinato allagamenti generalizzati.

Il personale, specializzato in operazioni di soccorso fluviale e alluvianale, sta operando nell'ambito del modulo operativo di contrasto al rischio acquatico costituito da 5 unità del Comando di Vercelli e 4 unità del Comando di Biella.

Le operazioni vengono condotte senza sosta sulle 24 ore e, nella scorsa giornata, sono state tratte in salvo molte persone rimaste bloccate dalla furia delle acque nelle proprie abitazioni, tra le quali una signora con demenza senile, allettata per diverse patologie, malati oncologici, persone che necessitavano di farmaci ed erano rimasti bloccati dentro le proprie abitazioni. Dopo essere stati trasportati con il gommone in zone sicure, tutti sono stati affidati alle cure dei sanitari.