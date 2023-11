Il Pd di Trino: «Stop a ipotesi di trasformare la Fermi nel deposito delle scorie»

Riceviamo e pubblichiamo.

Come se non bastassero le ipotesi, che continuiamo a ritenere irricevibili, di modificare l’iter per la scelta del sito dove realizzare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, su cui ci siamo già espressi recentemente, arriva ora in un’audizione alla Camera dei Deputati addirittura la proposta da parte di Westinghouse di trasformare l’ex centrale Fermi di Trino, che ricordiamo è posta tra l'argine del Po e il fiume, quindi dentro l'alveo forzato del fiume, nel deposito dove portare tutti i rifiuti ad alta attività italiana, compresi quelli attualmente all’estero, in Francia e in Inghilterra.

Tutto ciò non è accettabile. Non è possibile che la nostra città venga continuamente tirata in ballo per motivi di questo tipo, stante l’evidente inidoneità del territorio trinese a ospitare, in maniera temporanea o definitiva, i rifiuti radioattivi.

Mentre tutti gli sforzi dovrebbero essere indirizzati verso lo smantellamento e la chiusura della stagione nucleare a Trino, rischia di accadere esattamente il contrario. Di fronte a certe proposte, sbagliate e (lo ribadiamo) inaccettabili, spereremmo ci fosse una reazione univoca e chiara da parte di chi amministra Trino, ma anche i comuni limitrofi, oltre alle province e alla Regione Piemonte. Un chiaro “no”, a tutela della bassa vercellese e del Monferrato, in difesa di chi qui vive e lavora. Invece ciò non sta accadendo, tra le aperture possibiliste del Sindaco Pane e le iniziative legislative della Lega e del centrodestra.

A Trino ora c’è un deposito temporaneo che custodisce una parte dei rifiuti trinese e siamo convinti che anche quello debba essere svuotato e quindi abbattuto nei tempi più rapidi possibili. Altri invece pensano di trasformare Trino nel sito dove portare tutte le scorie italiane. Davvero questa è la nostra prospettiva futura? Noi siamo nettamente contrari e siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre energie per evitare scenari che compromettano il futuro della città.