Sabato Naturalvercelli e domenica il Barlafus

SABATO 4 NOVEMBRE dalle ore 8 torna l’appuntamento mensile in PIAZZA CAVOUR e VIA CAVOUR a VERCELLI con il mercatino del buono, del naturale e del biologico NATURALVERCELLI.

Dal 2000 al mercatino NATURALVERCELLI organizzato da Confesercenti si trovano sempre tanti prodotti naturali di agricoltori che producono nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, senza utilizzare prodotti chimici. E oltre alle bancarelle che vendono prodotti alimentari si possono trovare anche tanti oggetti artigianali realizzati in materiale ecocompatibile o utilizzando l’arte del riciclo.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del buono e sano vivere e l’occasione perfetta per tutti per una bella passeggiata in centro storico.

DOMENICA 5 NOVEMBRE dalle prime ore del mattino in VIALE DELLA RIMEMBRANZA a VERCELLI appuntamento mensile con il mercatino del piccolo antiquariato L’BARLAFUS.

Dal 1989 il mercatino del piccolo antiquariato L’BARLAFUS, organizzato da Confesercenti, regala ogni prima domenica del mese la magia di un tuffo nel passato.

Con l’edizione di novembre si iniziano a vivere momenti straordinari dal sapore antico e natalizio. Siamo alle porte del Natale e ci auguriamo sia per tutti, già da questo appuntamento, un Natale brocante. Al Barlafus si possono trovare tanti oggetti d’epoca o vintage da acquistare per farne deliziosi regalini e tanti oggetti a tema natalizio che daranno spunto per nuovi utilizzi e per creare una bella atmosfera a tema.

Cercate bene sulle bancarelle, perché faremo volare la vostra fantasia per poter decorare la casa o l'albero di Natale usando materiale vintage e d’epoca.

E al Barlafus troverete anche oggetti, ceramiche, mobili, bijoux, giochi, stoffe, libri, vinili e tutto, ma proprio tutto il possibile per farvi sorridere e tornare a casa carichi di pacchi e soddisfatti.

Non mancate, 5 NOVEMBRE in Viale della Rimembranza a Vercelli il BARLAFUS vi aspetta, con i vostri amici, bimbi, e cagnolini!