"Come Thelma e Louise", inizia la stagione al Teatro Viotti

Sabato 4 novembre alle 21 inizia la nuova stagione del Teatro Auditorium Viotti, curata da TeatroLieve. Si tratta dell'undicesima stagione consecutiva. In questi anni si sono avvicendati sul palcoscenico decine di artisti di gran fama e spettacoli di alta qualità e inoltre TeatroLieve ha prodotto spettacoli che poi sono stati in tournée in teatri prestigiosi. E non è cosa di poco conto che a Fontanetto Po, un paese di poco più di mille anime, sia presente sul territorio una realtà culturale e di aggregazione sociale che ha ottenuto sempre più consensi e che da parecchi anni fa registrare il tutto esaurito ad ogni spettacolo.

L'apertura della stagione è affidata ad Anathema Teatro che in collaborazione con Teatro della Corte ci presenta “Come Thelma & Louise, due amiche libere”. regia di Luca Ferri, con Luca Ferri e Claudio Del Toro, voce e contributi audio di Luca Marchioro Una commedia poetica e divertente, che racconta la storia di due vecchie amiche molto diverse tra loro, che decidono di vivere una nuova avventura nella terza età della loro vita. Ambientata alla fine degli anni '50, la storia si svolge presso un faro su un’isola dispersa che rimane senza guardiano; le due protagoniste decidono di rimettersi in gioco mollando tutto al paese e trasferendosi sull’eremo lontano. L’avventura le mette a dura prova, costringendole a riflettere sulla vita passata, sulla giovinezza, sugli amori, sull’amicizia e perché no… anche sul futuro, sognando il viaggio successivo alla conquista dell’America proprio come Thelma e Louise.

Allo spettatore appare una scenografia ricca di elementi realistici come l’interno della piccola casa, il grande faro che si erge dietro l’abitazione e la radio che collega e accompagna i vari momenti delle due protagoniste. Sandra e Splendora divengono eroine che esprimono il bisogno di una libertà sconosciuta e perfetta, una libertà che non ha prezzo.

"Come Thelma e Louise" è il racconto di un’amicizia vera che fa riflettere sul tempo che passa, sui sentimenti che cambiano nelle varie stagioni della vita, sull’importanza della speranza per il futuro. Libertà di parola, di espressione, di essere chi si vuole essere, di fare quello che si vuole fare, di poter scegliere il proprio destino. Tra la radio e gli interventi musicali le due protagoniste voleranno in quel “blu dipinto di blu” che tanto le fa sognare! Biglietteria aperta dalle 16 alle 21: euro 15, ridotto 13.

Entro il 4 novembre è ancora possibile acquistare l'abbonamento. Info-prenotazioni 338.1378957-338.5025373 - info@teatrolieve.it.

Intanto c'è una variazione nel calendario: a causa di improvvisi impegni cinematografici lo spettacolo “Una piccola Odissea” di e con Andrea Pennacchi, previsto per il 18 novembre, è stato spostato a venerdì 10 maggio 2024. Al suo posto, sempre il 18 novembre ci sarà Maria Pia Timo con “Una donna di prim'ordine”.