PD, interrogazione sulle tribune provvisorie del Palapiacco

Interrogazione del gruppo consigliare del Pd (Michele Cressano, Alberto Fragapane, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso, Alfonso Giorgio) su noleggio e montaggio delle tribune mobili all’impianto sportivo Pala Piacco.

«Nella programmazione dei numerosi lavori presso l’impianto sportivo denominato Pala Piacco non si è valutata la necessità di predisporre spazi e attrezzature idonee per lo stazionamento degli spettatori - si legge nella premessa del documento - Per consentire la presenza di pubblico fino al 31 luglio 2023 il Comune di Vercelli si farà carico di una spesa quantificata in 19mila 520 euro».

Il documento prosegue poi chiedendo «se visto il valore della spesa sostenuta, per la scelta della tipologia da posare è stata valutata la comodità delle tribune da installare; se a partire dalla data 1 agosto 2023 le tribune noleggiate e posate all’impianto sportivo Pala Piacco saranno rimosse e cosa l’Amministrazione prevede di attuare a partire dal 1 agosto 2023 per garantire la presenza di spettatori alle manifestazioni sportive».

Secondo quanto spiegato nelle scorse settimane durante una conferenza stampa, il Comune si farà carico di sostituire le tribune durante i lavori (della durata di 200 giorni) che riguardano il rifacimento del tetto e dell'esterno del palazzetto, in partenza con l'estate. Evidentemente, però, il Pd vuole avere anche un chiarimento istituzionale sulla vicenda, portando la questione delle tribune all'attenzione del Consiglio comunale.