Italia Viva: Tini Brunozzi presidente, affiancata da Caradonna

"È con estrema gioia che do la notizia che l'amica Francesca Tini Brunozzi è diventata presidente del partito di Italia Viva Vercelli. Orsan ha rassegnato le dimissioni per incompatibilità lavorative con il suo nuovo incarico e con Matteo Maino abbiamo trovato una soluzione nell'interesse del partito e della comunità. Fin troppo è stato scritto. Il congresso è finito ora torniamo a correre insieme e più veloci di prima.

