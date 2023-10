Presidio per esprimere solidarietà al popolo palestinese

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 21 ottobre dalle ore 17,00, il Comitato Antifascista e Antirazzista di Vercelli organizza un presidio in città per esprimere solidarietà al popolo oppresso palestinese. L'appuntamento è in Via Veneto angolo Corso Libertà.

Tutte le persone, le associazioni, i comitati, le organizzazioni che condividono questo appello sono invitate a partecipare e a intervenire per manifestare il proprio sostegno.

In questi giorni, non ci può lasciare indifferenti l'ennesima strage ai danni della popolazione di Gaza, strage deliberatamente determinata da Israele che, come sempre, agisce senza freni sicuro del silenzio e della complicità di molti Paesi, Italia compresa.

Israele, in questi giorni, ha deliberatamente ucciso oltre 4000 esseri umani, tra cui 900 bambini. È in corso una vera e propria forma di pulizia etnica da parte di Israele, con bombardamenti a scuole, ospedali, moschee, acquedotti. Il popolo palestinese, senza acqua, cibo ed energia elettrica, è ridotto allo stremo delle forze tra l'indifferenza del mondo occidentale; il mondo occidentale che dichiaratamente parteggia per uno stato oppressore, vessatore, che si è autoregolamentato con leggi che considerano l'uccisione di un essere umano palestinese come un atto dovuto di legittima difesa.

Con questa manifestazione, il Comitato Antifascista e Antirazzista Vercelli, intende esprimere solidarietà e vicinanza al popolo palestinese ed inoltre, intende denunciare la vigliaccheria degli atti commessi da Israele con il benestare di una considerevole parte del mondo del capitalismo occidentale.

Al momento aderiscono:

Ass. Assallam Vercelli

Ass. Verso il Kurdistan

Attac

Frides For Future Vercelli