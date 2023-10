Niente Pala Pregnolato, salta la gara col Forte. Ma potrebbe essere l'ultima "chiusura"

Il match di sabato 21, Hockey Vercelli-Forte dei Marmi, valido per la terza giornata di serie A1, è stato ufficialmente rinviato a causa dell'inagibilità del Pala Pregnolato. Ma quello contro il Forte potrebbe essere l'ultimo weekend con il Pala Isola chiuso. L'assessore Domenico Sabatino ha provato a fare chiarezza, spiegando il perché di questo rinvio: "Premesso che le società che usufruiscono del palazzetto erano a tenuti costantemente aggiornate sull'avanzamento dei lavori, tengo a precisare che il Pregnolato, per quello che compete al Comune, è pronto da una decina di giorni".

Per poter riaprire, almeno per consentire alle squadre di allenarsi, oltre all'omologazione della nuova pista e dell'agibilità documentazione che spetta ai tecnici della Fisr e ai Vigili del Fuoco, c'è il problema legato alla gestione: "La vecchia convenzione è scaduta e, senza un nuovo gestore, non si può entrare in pista neppure per gli allenamenti - spiega Sabatino -: sotto questo aspetto stiamo lavorando a ritmi serrati e nell'arco di pochi giorni contiamo di aver risolto anche questa problematica necessaria per consentire gli allenamenti e gli incontri a porte chiuse. A questo proposito avevamo esposto alle società quelli che erano i tempi per l'apertura al pubblico, ovvero nei primi mesi del 2024. Speriamo di anticipare i tempi per un ritorno dei tifosi".

E' ipotizzabile che il nuovo palazzetto possa "debuttare" con la sfida del 1° novembre tra Hockey Vercelli e Lodi, mentre non appena ci sarà il nuovo gestore del Pregnolato si potranno riprendere le sedute d'allenamento. Per il pubblico bisognerà ancora attendere.