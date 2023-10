Soroptimist Vercelli nel segno della sostenibilità

La serata dell’11 ottobre del Soroptimist si è svolta all’insegna della sostenibilità grazie a due giovani architette, Michela Fancello collegata dalla Sardegna via web e Letizia Garbolino presente alla conviviale al Circolo Ricreativo.

La brillante presentazione ha riguardato gli obiettivi nella società benefit denominate E.ETRA (ethical enviromental transformation) che mira a fornire soluzioni integrate per la gestione strategica degli indicatori ESG utilizzati per valutare le prestazioni relative ad ambiente, temi sociali e governance nell’impresa.

Questi tre pilastri sono il report relativo all’impegno di sostenibilità di ogni azienda presso l’Unione Europea.

Durante la serata si è parlato di cambiamento climatico, benessere delle persone, parità di genere, trasparenza gestionale e inclusione, suscitando un vivo interesse nelle socie e negli ospiti e anche stimolando alcune domande inerenti al futuro delle imprese.

Molti temi, come ha sottolineato la Presidente Lucia Ruzzante sono vicini, alcuni sovrapponibili, agli intenti che animano e guidano le azioni del Soroptimist Club.

Durante la vivace serata il pubblico ha potuto, smartphone alla mano, partecipare ad un sondaggio in tempo reale il cui risultato è stato oggetto a sua volta di riflessione.

Una bella serata che ha affrontato le urgenze del nostro tempo e che ha proiettato il club service vercellese verso consapevolezze sempre più nuove e profonde dando occasione di confronto con l’attualità.

Conoscere per comprendere, comprendere per governare il cambiamento e per collaborare al progresso sostenibile; una sfida importante, un messaggio raccolto da tutte le soroptimiste.