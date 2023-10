Furgaj d'Varsey, reading di poesie di Paolo Petri

Mercoledì 25 ottobre alle ore 17.30 presso il Corridoio delle Cinquecentine del Museo Leone di Vercelli vanno in scena le letture delle FURGAJ D’VARSEJ una raccolta di poesie in dialetto vercellese di PAOLO PETRI con traduzione in italiano, i cui versi fissano frammenti e impressioni, ricordi del passato e suggestioni nostalgiche; con penna lieve e talvolta agrodolce raccontano una quotidianità fatta di piccole cose, luoghi cari e memorie, briciole ( FURGAJ appunto) di una Vercelli che non c’è più ma resta nel cuore.

Paolo Petri muove i primi passi da poeta dialettale già sui banchi di scuola dove si diverte a scrivere rime, per i compagni prima e per i colleghi di ufficio poi.

Non abbandona mai la passione per il dialetto e, con l’avvento dei social, scrive sotto lo pseudonimo di Giuseppe Tubi versi che pubblica sulla sua bacheca Facebook e che vengono condivisi dai gruppi dedicati a Vercelli e alla sua storia.

Le letture saranno a cura di Giulio Dogliotti e Paolo Ferini Strambi con l’introduzione di Valentina Petri professoressa di italiano e affermata autrice dei romanzi dedicati alla sua esperienza scolastica “Portami il diario” e “Vai al posto”

Non è necessaria la prenotazione. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.