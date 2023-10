Giana Erminio - Pro Vercelli 2-3 (tre perle di Mustacchio, terza vittoria consecutiva)

Giana Erminio – Pro Vercelli 3-2

Marcatori: Fumagalli (GE) al 5'; Mustacchio (Pvc) al 44'; Fall (GE) al 56'; Mustacchio (PVc) al 57'; Mustacchio al 77';

PRIMO TEMPO

Nepi per due volte vicino al gol: per due volte il suo tiro è ribattuto (prima in scivolata e poi con il corpo, sulla linea) da Previtali.

Pasticcio di Sassi (al 5') coi piedi, che si fa rubare palla da Fall: la sfera va a Fumagalli che mette dentro, Pro sotto di uno.

Botta di Ballabio dalla destra, palla non lontana dal palo alla destra di Sassi.

Imbucata per Lamesta, uscita precisa di Sassi che sventa.

Ancora Lamesta, gran tiro e gran parata di Sassi, siamo al 25'.

Invenzione di Fall sulla sinistra, palla a Franzoni, fuori di poco.

Risponde la Pro con uno slalom di Maggio, palla fuori di poco, ma l'azione di Maggio è da incorniciare.

Mustacchio, pressato, perde palla, altro tiro di Ballabio: sul fondo.

Rodio, cross per Iotti che di testa in tuffo non trova lo specchio della porta.

Gol annullato alla Giana per fuorigioco.

Gran gol di Mustacchio allo scadere che entra in erea, sterza e con un sinistra a rientrare meyte dentro: 1 a 1.

Uno di recupero.

SECONDO TEMPO

Ammonito Santoro, salterà la prossima partita interna con la Pergolettese.

Giana di nuovo in vantaggio con un gran gol: angolo di Lamesta e rovesciata di Fall, 2 a 1 per i padroni di casa al 56'.

Strepitoso il gol di Fall, strepitoso il pareggio di Mustacchio: Nepi conquista palla, Mustacchio da fuori spara e trafigge Pirola: 2 a 2 al 57'.

Espulso Maggio per fallo su Caferri al 66'.

Espulsione un po' dubbia.

Pro in 10 e Giana a trazione anteriore: 4-2-4 nel tentativo di portare a casa i 3 punti.

Due cambi di Dossena al 74': dentro Comi ed Emmanuello, escono Iotti e Nepi.

Rilancio dalla difesa, Comi spizza per Mustacchio che di sinistro trafigge Pirola. Tripletta per l'esterno. Siamo al 77'.

In 10 la Pro ma in 10 anche la Giana: espulso Previtali per fallo su Comi al 79'.

Esce all'86' Mustacchio tra gli applausi del tifo vercellese, dentro Petrella.

Mischia in area, intervento provvidenziale di Paroli, l'azione prosegue, ribatte Santoro.

Pro, ultimi due cambi al 90': dentro Rutigliano e Carosso, escono Spavone e Rodio.

Sei di recupero.

È finita, 3 punti pesanti, bel balzo in classifica della Pro che c'entra la sua terza vittoria consecutiva.

FORMAZIONI:

GIANA ERMINIO (4-3-3): Pirola; Caferri, Previtali, Minotti, Groppelli; Ballabio (Barzotti dal 70'), Marotta (Pinto all'85'), Franzoni; Fumagalli (Verde al 90'), Fall, Lamesta (Ferrante all'85') A disp. Magni, Fumagalli, Ferrante, Pinto, Perna, Francolini, Messaggi, Corno, Barzotti, Gotti, Piazza, Verde All. Chiappella.

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio (Carosso al 90'); Iotti (Emmanuello al 74'), Santoro, Spavone (Rutigliano al 90'); Mustacchio (Petrella dall'86'), Nepi (Comi al 74'), Maggio. A disp. Rizzo, Carosso, Sarzi Puttini, Emmanuello, Comi,

Ghezza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Forte, Rutigliano, Niang, Pesce, Petrella, Sibilio. All. Dossena.

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Ammoniti: Previtali, Ballabio, Lamesta della Giana; Iezzi, Santoro della Pro Vercelli.

Espulso Maggiuo della Pro Vercelli al 66'. Espulso Previtali della Giana al 79'.