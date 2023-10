L'Hockey Vercelli passa a Breganze (6-3). Primi tre punti. Tripletta di capitan Tataranni

Engas che si dimostra più in condizione rispetto alla sfida con il Monza, assumere subito il comando delle operazioni, provando a mettere in difficoltà la retroguardia vicentina. Se i vercellesi sono più intraprendenti il Breganze si affida ad azioni personali che si rivelano spesso pericolose, con Verona bravo a sventare su Facundo Posito, forse il giocatore più ispirato tra i rossoneri (nell'occasione in maglia blu) e Della Valle. L'Hv è partito con Verona, Rubio, Diogo Neves, Maniero, Tataranni ma Crudeli getta ben presto nella mischia anche Mattugini, veloce e rapido nella retroguardia vicentina. L'Engas cresce d'intensità ma non riesce a passare anche per le parate di Zanfi. Bravo anche Verona su qualche pallina vagante dalle sue parti. La pressione dell'Hv trova il logico vantaggio con Tataranni: il capitano finalizza un'azione di rimessa e infila Zanfi : e dopo quasi 70' il Vercelli segna il primo gol del torneo. L'Hv sfrutta il momento e al 19' Neves con un'azione personale griffa il 2-0 con un bel gioco di stecca . Nemmeno 1' e il portoghese offre a Tataranni la pallina del 3-0. Il Breganze, però accorcia quasi subito con Cocco e prova sino al termine della prima frazione ad accorciare le distanze anche se, per la verità, Verona rischia poco e il team di Crudeli va al riposo sul doppio vantaggio.

Nella ripresa l'Engas trova quasi subito il quarto centro con Rubio, per lo spagnolo primo gol in maglia nero-gialloverde. Pochi secondi e un fallo di Maniero viene punito con il cartellino blù: Posito trasforma il tiro a uno e riporta sotto il Breganze. Gara riaperta con il tecnico vicentino Basso che fa ruotare i giocatori a disposizione per mantenere alto il ritmo che l'Hv cerca invece di rallentare e provare a pungere negli spazi offerti dalla difesa veneta. L'offensiva sia pur disordinata del Breganze frutta la rete del 4-3 con Posito che da dietro la gabbia sorprende Verona: match tutto da giocare. Il Breganze ci prova, la difesa vercellese regge e Rubio va vicinissimo al gol. A 8' dal termine decimo fallo di squadra del Breganze: tiro di prima per il Vercelli. Tataranni non riesce a trasformare ma il più lesto a riprendere la respinta di Zanfi è Mattugini che sigla il 5-3. A 7'13'' dalla conclusione l'Hv potrebbe blindare la sfida: ma Zanfi neutralizza un rigore a Neves. Si resta sul 5-3. Blu a Del Santo e Vercelli che a 5,39'' dal termine usufruire di un tiro a uno: Tataranni realizza con freddezza e segna la tripletta personale: 6-3. L'Hv ora è in controllo del match e concede al Breganze qualche conclusione dalla distanza che non sorprendono Verona. Finisce con l'Hv in controllo a festeggiare con i propri tifosi il primo acuto del campionato.