«Il mio grazie a Oculistica: per la professionalità e la pazienza»

Gentile direttore,

recentemente ho affrontato per entrambi gli occhi gli interventi di cataratta, e poiché in tema di Sanità e di quanto ne consegue, già per una semplice iniezione in me si scatena paura, apprensione e stato di agitazione, in questa circostanza medici e infermieri li debbo doppiamente ringraziare anche per la loro dose di pazienza certosina nei confronti di un paziente problematico e troppo pauroso (lo riconosco) qual è il sottoscritto.

Grazie anche per la loro professionalità e per il buon esito degli interventi: mi ha fatto comprendere concretamente che la mia paura non aveva senso di esistere e infine grazie per la loro assistenza e la loro disponibilità.

Con riconoscenza,