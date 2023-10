“Crescere in Villa(ggio) Cingoli”: percorsi per neo genitori tra laboratori, arte, yoga, gioco

Il Centro Famiglie del Comune di Vercelli ripropone, insieme all’Associazione Crescere, il progetto “Crescere in Villa(ggio) Cingoli": un percorso gratuito dedicato a neo-genitori (ma anche nonni, zii e tutte le altre figure di riferimento che possano essere interessate) con bambini da 0 a 3 anni per sperimentare nuove attività, conoscere altri genitori, confrontarsi e mettersi in gioco con i bambini.

«Un’esperienza per creare relazioni e condividere esperienze per creare un piccolo villaggio in cui accogliere ed essere accolti - spiegano gli organizzatori -. Viste le richieste pervenute lo scorso anno da adulti impossibilitati a partecipare per motivi di lavoro, il nuovo percorso si sdoppia per offrire una maggior possibilità»

I laboratori si svolgeranno: il giovedì mattina ore 10 – 12 con cadenza settimanale (primo incontro 12 ottobre); il mercoledì pomeriggio ore 16 – 18 con cadenza quindicinale (primo incontro 11 ottobre). L’ obiettivo è offrire uno spazio per condividere dubbi, perplessità, ma anche un tempo da vivere in leggerezza insieme ai bambini.

Torneranno anche le colazioni educative del sabato mattina: incontri tematici mensili per genitori, nonni, zii … e tutti gli adulti che hanno voglia di confrontarsi sui temi specifici della prima infanzia. Sui social Facebook ed Instagram del Centro Famiglia Villa Cingoli e dell’Associazione Crescere saranno pubblicizzate man mano le date degli appuntamenti. Saranno numerosi i professionisti che condurranno gli incontri: Gisella Ranghino, Silvia Davanzo, Martina Prando, Elena Cedone, Giorgia Caprarulo, Katia Mastroeni e Francesca Archero. L’equipe multiprofessionale accompagnerà adulti e bambini attraverso vari temi: lettura, yoga, arteterapia, massaggio, gioco, motricità, logopedia, nutrizione e viaggi. L’intero percorso è gratuito e si svolgerà presso il Centro Famiglie “Villa Cingoli” in Via Ariosto 2.