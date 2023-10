Sicurezza: ringrazio Prefetto e Questore per aver accettato subito di incontrarmi e ringrazio il Sindaco Andrea Corsaro per aver prontamente organizzato l’incontro

Dopo l’aggressione alla signora in Via Pontinia: ringrazio Prefetto e Questore per aver accettato subito di incontrarmi e ringrazio il Sindaco Andrea Corsaro per aver prontamente organizzato l’incontro. Presente anche il Deputato locale Emanuele Pozzolo

Un altro tema fondamentale per i cittadini di Vercellesi che mi sta molto a cuore è quello della sicurezza. Ho chiesto ai gruppi politici vercellesi, nei mesi scorsi, dopo alcuni episodi successi in alcune zone “calde” della città di poterci confrontare tutti insieme con il Prefetto e con il Questore in presenza naturalmente del Sindaco (responsabile della sicurezza pubblica della città di Vercelli). Nell’incontro con i capigruppo ho evidenziato come la sicurezza delle nostre famiglie non debba avere un colore politico e che tutti insieme avremmo potuto far sentire la nostra voce. Purtroppo non ho avuto da parte dei partiti vercellesi (sia di destra che di sinistra) un riscontro positivo cosi come mi sarei aspettato: hanno infatti deciso di non aderire all’iniziativa.

Poi, come abbiamo letto sui giornali, l’aggressione alla donna in Via Pontinia adiacente a Corso Marcello Prestinari/Corso Torino. Ho chiamato nel primo pomeriggio il Sindaco con il quale mi sono confrontato chiedendogli di organizzare un incontro nel più breve tempo possibile con il Prefetto e il Questore. Devo dire che si è attivato immediatamente per organizzare l’incontro avvenuto di fatti a poche ore di distanza dal brutto episodio: per questo lo ringrazio! L’incontro, proficuo e costruttivo, è durato più di un’ora nel quale sono state affrontate e approfondite le tematiche sulla sicurezza in città. Sono soddisfatto della convergenza di idee finalizzate a far si che i cittadini, soprattutto in alcuni punti critici della città, possano avere una maggiore percezione della sicurezza.

La sicurezza delle nostre famiglie e dei nostri figli è prioritaria e non deve avere colore politico. Ovviamente il mio ringraziamento va anche alle Forze dell’ordine impegnate direttamente sul campo.





Michelangelo Catricalà - Consigliere Comunicato