Nuovo evento dedicato alla figura di San Giovanni Bosco

Ricevendo in udienza, il 17 marzo 2023, i membri della “Pia Società Torinese di San Giuseppe”, la Congregazione fondata 150 anni fa da San Leonardo Murialdo, Papa Francesco ha elogiato i ‘santi sociali’ del Piemonte. In particolare ha sottolineato: “A me fa pensare tanto questo tempo, lì, nel “fuoco” – diciamo così –, nel centro della massoneria, a Torino, nel Piemonte, tanti santi, tanti! E dobbiamo studiare perché in quel momento. E proprio nel centro della massoneria e dei “mangiapreti”, i santi, e tanti, non uno, tanti.”