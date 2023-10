Addio a Ernesto Prassi, uomo di fede e sacrestano in Sant'Agnese

Nel piccolo mondo del centro storico e delle sue tante chiese lo conoscevano tutti. E la notizia della morte di Ernesto Prassi ha creato grande cordoglio.

Aveva 77 anni e la sua salute ormai precaria lo aveva spinto a trasferirsi, dal 2019, alla Casa di Riposo di Piazza Mazzini.

Per una vita aveva abitato in centro, dove tutti lo conoscevano come persona buona e solare, sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà e a stare con gli amici.

Da sempre legato alla Chiesa e di profonda fede, Prassi era un volto noto nella comunità ecclesiale, in particolar modo per la parrocchia di Sant'Agnese, in cui è stato attivo fin dalla metà degli anni Cinquanta, frequentando catechismo e oratorio svolgendo anche, dal 1970 al 1980, con la sua famiglia la mansione di sacrestano nel periodo del parroco don Onofrio. Ma ancora poco prima di star male nel 2019, era spesso ad aiutare. Negli anni ha servito anche a San Giuliano e San Lorenzo. Nella prima provvedeva all'apertura e chiusura e a tutte le altre incombenze. Attivissimo anche nel servizio alla chiesa di San Lorenzo, ai tempi di don Mauro Stragiotti e poi anche nel periodo dei padri Oblati.

Dopo aver lavorato in diverse realtà vercellesi, era entrato alla Montefibre, nel reparto “Poliestere”. Poi a Novara alla Smiel, oggi Memc Electronic. Ovunque era stimato perché gran lavoratore. Conosceva così bene gli impianti della ex Chatillon che gli ingegneri quando dovevano fare delle modifiche andavano con lui a ispezionare le tubature.

Lo piangono il fratello Gian Piero, la cugina Marzia con Gianni e Romilda e gli amici della parrocchia di Sant'Agnese che gli sono sempre stati vicini anche nell'ultimo periodo. Il rosario verrà recitato nella camera ardente della Casa di Riposo di Piazza Mazzini lunedì 2 ottobre alle ore 16,30. Le esequie si terranno nella “sua” chiesa di Sant'Agnese martedì 3 ottobre alle ore 9,30. Dopo il funerale la salma verrà portata a Valenza per la cremazione e poi tumulata nel cimitero di Billiemme.