Bollette di gas e acqua: 400 euro di contributi per le famiglie più bisognose

Dal 2 ottobre al 2 novembre 2023 sono aperti i termini per la partecipazione ai bandi per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche di acqua e gas o delle morosità eventualmente accumulate. Potranno presentare domanda i residenti nel Comune di Vercelli da almeno un anno, intestatari di forniture di acqua e gas con Isee non superiore a 8mila euro. Il contributo è determinato in 300 euro a nucleo per le bollette di gas e in euro 100 euro a nucleo per le bollette dell’acqua.

Per reperire il modello di domanda, per avere informazioni su modalità di presentazione, requisiti di accesso, cause di esclusione e modalità di pagamento, si raccomanda di prendere visione del bando pubblicato sul sito del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it , nell’Area Tematica “Sociale”.

In alternativa è possibile rivolgersi allo Sportello del Settore Politiche Sociali, presso la nuova sede di via Alessandro Manzoni 8, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12.

La presentazione delle domande e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non costituiscono garanzia per l’erogazione dei contributi che avverrà fino alla concorrenza delle somme stanziate e secondo graduatoria appositamente redatta.