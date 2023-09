«Chi vuole, il tempo lo trova»

Le Banche del tempo del Piemonte si incontrano

Sabato 23 settembre alle ore 10 la Banca del tempo di Vercelli ha ospitato , presso la Sala Unghiata complesso San Pietro Martire , una rappresentanza delle Bdt piemontesi.

L’obiettivo dell’incontro, voluto dalla Presidente del Coordinamento Regionale signora Erminia Ruggeri e dal Tesoriere Nazionale Edoardo Palmerini e dalla Presidente di Vercelli Letizia Filippone, è stato uno scambio e una condivisione di attività e progetti sul valore del tempo donato e ricevuto. Dall’ascolto e dal dibattito è emersa la necessità di “fare rete” tra le banche del tempo e le altre associazioni presenti sul territorio. Molte amministrazione comunali , tra cui la nostra , hanno capito l’importanza di questo particolare tipo di associazione basata sullo scambio del tempo, altre invece stanno ancora riflettendo sul valore etico e sociale di tale concetto per offrire loro spazi comuni. Quasi tutte le bdt piemontesi sono iscritte al RUNTS e non hanno un bilancio economico importante perchè il loro bilancio annuale è basato sullo scambio delle ore per cui lamentano e chiedono che i parametri e i criteri vengano rimodulati. Dal confrontro tra i presenti sono emerse positività e criticità simili.

I lavori si sono conclusi con un momento di convivialità e una passeggiata in città.