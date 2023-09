Camigliano: «Nell'Atalanta U23, giocatori di categoria superiore»

Secondo ko esterno per la Pro Vercelli, sconfitta a Caravaggio dall'Atalanta Under 23.





Mister Andrea Dossena commenta il 2-0 per gli orobici:

"Per quanto si è visto, bisogna riconoscere che i neroazzurri sono stati superiori a noi per buona parte della partita. Solo negli ultimi 20', la voglia da parte nostra di reagire e provare a rientrare nel match si è fatta sentire. Ma nell'analisi complessiva dell'incontro l'Atalanta U23 ha meritato e, quindi, dobbiamo accettare il risultato del campo. Ora dovremo subito smaltire la delusione e prepararci alla sfida di sabato al Piola con il Fiorenzuola. Una formazione che, sulla carta, non dovrebbe avere la stessa forza e intensità dimostrata dai bergamaschi. Sarà una settimana importante per mettere ulteriore benzina nel motore, perchè, poi, ci attende un’altra settimana con tre incontri".