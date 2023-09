Le peggior Pro Vercelli: 2 a 0 per l'Atalanta U23 dopo 45'

Atalanta Under 23 – Pro Vercelli 2-0

Marcatori: Bernasconi al 4’; Mallamo al 41’.

PRIMO TEMPO

Scontro tra due allenatori mono-modulo: 3-4-3 per Modesto; 4-3-3 per Dossena.

Doccia fredda per la Pro: palla al difensore Bernasconi che, da dentro l’area, insacca: Atalanta U23 – Pro Vercelli 1-0.

Il gol subito, ma non solo: il centrocampo dell’Atalanta domina.

Minuto dodicesimo: Pro Vercelli in difficoltà, o meglio: in affanno, non pervenuta.

Lampo della Pro: sventagliata di Santoro per Maggio che salta Palestra e con un rasoterra impegna il portiere Vismara.

Dopo 20 minuti la Proi reagisce. Gara più equilibrata, adesso. La Pro sfrutta di più la catena di sinistra (Sarzi Puttini e soprattutto Maggio, il più vivace).

28’: bella iniziativa di Condello che lancia Maggio, in area, ma l’attaccante è (ben) contrastato da Solcia.

Sinistro di De Nipoti: bella escuzione, ma il tiro è alto.

Azione personale dell’attaccante Di Serio, palla sul fondo, ma la difesa della Pro annaspa.

Condello-Iezzi, cross dalla destra, testa di Nepi, nulla di fatto.

Punizione dalla sinistra di Mallamo: tiro cross che rimbalza davanti a Sassi che rimane sorpreso i subisce: 2 a 0 per la squadra di Modesto, al 41’.

Pro Vercelli male in tutti i reparti. Bene solo l’intraprendenza delle due ali, Condello e soprattutto Maggio.

Brutto tempo. Il peggiore dall’inizio del campionato.

SECONDO TEMPO

FORMAZIONI

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Solcia, Bonfanti, Bernasconi; Palestra, Sidibe, Awua, Ceresoli; Mallamo; Di Serio, De Nipoti. A disp. Gelmi, Avogadri, Berto, Mendicino, Italeng, Capone, Roaldsoy, Pagani, Colombo, Cortinovis, Chiwisa, Mora. All. Modesto (squalificato).

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Contaldo; Condello, Nepi, Maggio. A disp. Valentini, Rizzo, Rodio, Emmanuello, Carosso, Comi, Haoudi, Gheza, Fiumanò, Rutigliano, Sibilio, Niang, Forte, Seck, Pesce All. Dossena.

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara

Ammoniti: Sidibe, Mallamo dell’Atalanta U23;