Torna la Mezza Maratona di Vercelli

Vercelli si prepara ad accogliere centinaia di podisti per la sua mezza maratona, prevista per la 13esima volta il prossimo 29 ottobre. La città si fa bella per l’appuntamento ormai rituale con i podisti, che abbina alla mezza maratona anche la 5000 Viali, la prova sui 5 km, distanza sempre più in voga non solo nel calendario italiano, giunta alla sua quarta edizione. Il tracciato di gara è tutto all’interno della città, passando per i suoi luoghi più caratteristici, ma tecnicamente è anche un percorso molto veloce e adatto al conseguimento di importanti risultati cronometrici come la storia della manifestazione dimostra. Una gara amata da chi cerca una risposta cronometrica alle proprie ambizioni ma anche da chi vuole ammirare le bellezze della città e di bellezze Vercelli ne ha tantissime, dal Duomo a Palazzo Centori, dal Salone Dugentesco alle varie torri, da vedere correndo e da ammirare magari poi con più calma.

Si parte da corso Libertà, all’angolo di via Cavour, alle 9:300, mentre la 5000 Viali scatterà alle 9:45 seguita dalla non competitiva sulla stessa distanza. Verranno premiati a fine gara i primi 5 assoluti uomini e donne della mezza e i primi 3 della 5 km con uno speciale premio per chi scenderà sotto 1h11’ al maschile e 1h23’ al femminile. Premi anche per i primi 3 di ogni categoria.

Provvedendo entro il 9 ottobre si potrà ancora usufruire della tariffa scontata per le iscrizioni, 20 euro per la 21,097 km, mentre per la 5000 Viali il costo è fisso a 10 euro. A tutti gli iscritti andrà un ricco pacco gara.