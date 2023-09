Incrocio di piazza Camana, si allungano i tempi del verde pedonale

Si allungano i tempi del verde pedonale all’incrocio tra via XX Settembre – via Manzoni – via Derna e piazza Camana che diventa ancora più sicuro con l’estensione della durata del verde e del giallo a beneficio di chi è fermo al semaforo. Dopo aver riprogrammato i semafori facendo n modo che, al verde pedonale, corrispondesse il rosso per tutti gli altri automobilisti, si è poi deciso, al termine di un breve periodo di sperimentazione, di allungare la durata del verde pedonale (che passa da 6 a 12 secondi), diminuendo al contempo quella del giallo (che passa da 10 a 8 secondi), per un totale tempo complessivo di 20 secondi al fine di infondere maggiore sicurezza e tranquillità in chi attraversa le strisce pedonali e, in particolare, alle persone anziane.