Alicese/Orizzonti, sconfitta immeritata. Solo un pari per LG Trino

ECCELLENZA

LASCARIS - ALICESE/ORIZZONTI 2-1

La squadra di Mellano non ripete la prova della settimana scorsa e cede al forte Lascaris. Una sconfitta immeritata visto che l’Alicese/Orizzonti è riuscita a pareggiare i conti con un rigore realizzato da Schettino. La rete decisiva arriva a poco più di un quarto d’ora dal termine, opera del nuovo entrato Marginean. Prossimo turno al Salussolia/Ravetto con il Settimo (ultimo ancora a zero punti).

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Pelle (dall’83’ Yon) Schettino, Soncin Ramundo (79’ Piccirilli) Capodaglio (dal 46’ Ferri), Mancuso (dal 65’ Grosso) Moussaif Diadoro (dal 72’ Lofrano) Clerici Castinera. A disp: Malune, Eusebione, Sanna, Cavalla. All. Mellano.

Marcatori: all’8’ Pretti (L), al 9’ rigore Schettino (A/O), al 73’ Marginean (L)

PROMOZIONE

FERIOLO – LG TRINO 0-0

Il Trino non riesce a scardinare il fortino del Feriolo. I ragazzi di Ugo Yon creano parecchie occasioni, colpiscono una traversa con Brugnera, sfiorano il vantaggio con Micillo, ma è tutto inutile: il pari non si sblocca. Prossimo turno in casa con l’Arona (vittorioso con il Fulgor Valdengo).

LG Trino: Cerruti, Buscaglia Pane (dal 45’ Bertolone), Autiero (dal 63’ Boccalatte) Marteddu Meo Defilippi, Passannante (dal 75’ Maino) Birolo Vergnasco (dall’85’ Bytyci) Brugnera Micillo (dall’80’ Osenga). A disp: Civiero, Petrocelli, Gamra, Pasini. All. Yon.

1^ CATEGORIA

LIVORNO/BIANZE’ – AOSTA 511 3-0

Buona anche la seconda. Il Livorno/Bianzè batte l’Aosta 511 e si propone tra le candidate alla salita in Promozione. Due gare due successi, davvero un ottimo inizio per i ragazzi di Bernabino. Il risultato rotondo si concretizza ad un quarto d’ora dal termine, sintesi di un match condotto autorevolmente. Prossimo turno a Vigliano, contro una squadra che non vince da tempo immemore.

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari (dall’89’ Ubezio) Farjaoui, Comotto Rega (dall’87’ Fai) Corinaldesi, Valrosso (dall’83’ Balocco) Provera Panipucci (dall’88’ Sibino) Urena Strenuo (dal’70’ Bortone). A disp: Mrheti, Geminardi, Cardinale, Parrinello. All. Bernabino.

Marcatori: al 75’ Provera (L/B), al 78’ Bortone (L/G), all’84’ rigore Panipucci (L/G)

ALTRI RISULTATI

QUARONESE – VIRTUS VERCELLI 1-1

SANTHIA’ – CIGLIANO 0-4