Contributo di 200 euro per i nati nel 2022: quali famiglie possono richiederlo

Contributo una tantum, sotto forma di "Assegno di natalità" per sostenere le famiglie che, nel 2022, hanno visto l'arrivo di un bimbo. La misura è stata approvata nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale ed è destinata a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: essere genitori di un bambino nato nel corso del 2022, avere la cittadinanza comunitaria o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, essere residenti nel Comune di Vercelli da almeno due anni alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di un Isee minorenni in corso di validità di importo non superiore a 20.000 euro.

Il contributo verrà erogato nella misura di 200 a ciascun nucleo familiare sulla base della graduatoria determinata dal valore dell’indicatore Isee Minorenni ordinata dal valore più basso fino a concorrenza della somme stanziate.

Le domande possono essere presentate entro il 31ottobre all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli o via mail alla pec comunale protocollo@cert.comune.vercelli.it, tramite apposita modulistica reperibile sul sito del Comune di Vercelli oppure presentate online dall’home page del sito istituzionale dell’Ente www.comune.vercelli.it, sezione servizi online “Filodiretto con il cittadino”, previa autenticazione o accesso con Spid.