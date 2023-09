Alterego: le opere di Agliaudi in mostra a StudioDieci - foto

Sabato 16 settembre, a Vercelli, nell’ampio spazio espositivo di StudioDieci, in piazzetta Pugliese Levi, è stata inaugurata la mostra “Alterego”, che offre una selezione di opere di Digital Art realizzate dall’artista postuese Andrea Agliaudi, una scultura lapidea e, in un’apposita saletta oscurata, è possibile visionare le sue inquietanti maschere digitali. La mostra, allestita in collaborazione con la Fondazione Andrea Agliaudi, presieduta da Lorenzo Beccaro, è stata “impaginata” con grande pulizia formale e rigore, presentando un’ampia panoramica di una attività artistica multiforme, generata dall’oscurità trasparente di un inesausto sperimentatore, che ha saputo rappresentare graficamente anche i contrasti più laceranti, cercando e trovando la luce in uno spazio “oltre”. Il grande carboncino raffigurante un toro in movimento sintetizza proprio la forza insopprimibile dell’energia che ognuno custodisce nel profondo.

All’inaugurazione hanno partecipato l’artista Carla Crosio, fondatrice e coordinatrice delle numerose attività artistiche ospitate a StudioDieci, Piera Mazzone che ha ospitato la mostra in biblioteca a Varallo e il Consiglio direttivo della Fondazione Andrea Agliaudi.

La mostra sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 alle 19, fino a domenica 24 settembre e costituisce un’anteprima di una prossima mostra londinese.