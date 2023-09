Lavoratori Sigifer: dopo la tragedia lo spauracchio del distacco in altra azienda

Dopo che Rfi ha sospeso le commesse all'azienda di Borgo Vercelli per la quale lavoravano le cinque vittime di Brandizzo, il futuro resta molto incerto. Ma in occasione dell'assemblea sindacale con i rappresentanti delle maggiori sigle, dall'azienda è arrivata la notizia di un possibile passaggio per tre mesi in distacco presso CLF, azienda appaltatrice principale dei lavori. "Bisogna ridare dignità e serenità ai lavoratori Sigifer - dice Davide Trombino, responsabile FenealUil Biella-Vercelli -. E l’unico modo per farlo è permettere loro di poter tornare a lavorare, in sicurezza, anche in distacco alla Clf”.